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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة لبيع السيارات الواردة من الخارج.. تعرف على الموعد وخطوات التقديم

مزاد جمارك مطار القاهرة
مزاد جمارك مطار القاهرة لبيع السيارات الواردة من الخارج

تعقد جمارك مطار القاهرة جلسة مزاد علني لبيع 29 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات.

ومن المقرر عقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 ديسمبر 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة. 

أنواع وماركات السيارات

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى سيارات ملاكي وفان وميكروباص وقلاب ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (كابورلية - مرسيدس - BMW - فولفو - ميتسوبيشي - كيا - فورد - هونداي - نيسان - فولكس فاجن - فورد - بيجو - إيسوزو - مازيراتي - دودج).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

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