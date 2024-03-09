السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مجلس نقابة أطباء القاهرة يفتتح أعمال تطوير فرع النقابة بمدينة نصر

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

افتتح مجلس نقابة أطباء القاهرة أعمال تطوير وإعادة تأهيل فرع النقابة بمدينة نصر، لتيسير تقديم كل الخدمات لأطباء القاهرة.

وقالت الدكتورة شيرين غالب إن أعمال التطوير تأتي في إطار التسهيل على الأطباء في منطقة شمال القاهرة، جنباً إلى جنب مع المقر الرئيسي في شارع قصر العيني، والحرص على تقديم كل خدمات النقابة في أسرع وقت ممكن بسهولة ويسر.

وأشادت "غالب" بالجهود التي بذلتها اللجنة المشكلة للإشراف على أعمال التطوير وحرصها على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل التفاصيل، مشيدة بما انتهت إليه أعمال التطوير.

قال الدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق، إن أطباء القاهرة يمكنهم الحصول على خدمات تسجيل المنشآت الطبية وتسديد اشتراكات النقابة، وحجز الرحلات الترفيهية ورحلات العمرة بالتنسيق مع المقر الرئيسي.

وأضاف الدكتور محمد البرعي، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن الأطباء يمكنهم من خلال فرع مدينة نصر الحصول على الموافقات المباشرة أو تسليم كل الأوراق المطلوبة والمسندات ليتم إرسالها مع مندوب إلى المقر الرئيسي أو النقابة العامة واتحاد المهن الطبية حسب طبيعة الخدمة أو الطلب، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمعاشات بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية.

وقال الدكتور عامر نصر، أمين مساعد الصندوق، إن مجلس النقابة قرر أن يبدأ تطوير وإعادة تأهيل مقر النقابة الرئيسي في شارع قصر العيني بعد عيد الفطر مباشرة. وفي نفس السياق، أعلن الدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد ومقرر اللجنة الاجتماعية، انتهاء عملية شراء وتجهيز فيلا لأطباء القاهرة في منتجع أكواريوس في العين السخنة، وسيتم فتح باب الحجز للأطباء وأسرهم.

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