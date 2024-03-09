تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بسرقة سيارة مواطن.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص، وبمواجهته، اعترف بتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع (3 أشخاص من بينهم عميلان "سيئى النية") "تم ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد سرقة محتوياتها والتخلص منها عقب ذلك، وأقرَّوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (المحتويات المستولى عليها).