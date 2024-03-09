السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة في عين شمس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد  حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بسرقة سيارة مواطن.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص، وبمواجهته، اعترف بتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع (3 أشخاص من بينهم عميلان "سيئى النية") "تم ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد سرقة محتوياتها والتخلص منها عقب ذلك، وأقرَّوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (المحتويات المستولى عليها).

قاضي المعارضات محكمة جنح عين شمس سرقة سيارة مواطن امن القاهرة عين شمس

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه

تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس

الأكثر قراءة

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان