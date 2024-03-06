الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطل  متهم بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل أحد العقارات بكمبوند بدائرة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

تجديد حبس عاطل سرقة مبالغ مالية مشغولات ذهبية شقة سكنية بالتجمع الأول حوادث الدستور

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