الأربعاء 06 مارس 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمه سرقة سيارة مواطن في عين شمس

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق فى عين شمس بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمه سرقة سيارة مواطن وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع 3 أشخاص من بينهم عميلان "سيئى النية" "تم ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد سرقة محتوياتها والتخلص منها عقب ذلك.. وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المحتويات المستولى عليها.

عين شمس حبس عاطل سرقة سيارة التحريات حوادث الدستور

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