الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل متهم بإضرام النيران في جسد سائق بكرداسة

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بسكب مادة تساعد على الاشتعال بجسد سائق "توك توك"، وأضرم النيران به بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال بالجيزة، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تقريرا مفصل حول الإصابات التى لحقت به.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق توك توك، مصاب بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب لهو الأطفال قام خلالها المتهم بسكب مادة "الجاز" على المصاب وإضرام النيران بجسده مما تسبب في إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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