الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات المختص تجديد حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات.

وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.

تجديد حبس غسل قرابة 5 ملايين جنيه الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية حوادث الدستور

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