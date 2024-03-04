تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الإثنين، حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
البداية كانت بضبط (عاطل- له معلومات جنائية)، لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع".
واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.