الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الإثنين، حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط (عاطل- له معلومات جنائية)، لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع".

واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

القاهرة الجديدة حبس متهم سرقة شقة سكنية التجمع الخامس سرقة المشغولات الذهبية الدستور

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