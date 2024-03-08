الجمعة 08 مارس 2024
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اقتصاد

كريم عادل: الإفراج عن السلع والمنتجات يسهم فى خفض الأسعار خلال رمضان

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إفراج الحكومة عن السلع والمنتجات الاستراتيجية مثل السلع الغذائية والأدوية والأعلاف يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعد الإفراج السريع عن السلع والمنتجات من الجمارك في مصر بمثابة عامل إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الخارجية، حيث تلعب عمليات الجمارك دورًا حيويًا في ضمان وصول البضائع بسرعة إلى الأسواق والمستهلكين، ما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين البيئة التجارية.

وأكد أنه تتيح سرعة الإفراج عن السلع والمنتجات في الجمارك فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين إنتاجها وزيادة تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تسهم عمليات الجمارك السريعة في جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية في مصر.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراج السريع عن السلع والمنتجات في الجمارك إلى تقليل تكاليف التخزين والتأخير، ما ينعكس إيجابيًا على التكاليف الإجمالية للتجارة وأسعار المنتجات للمستهلكين.

وأكد أن الإفراج السريع عن السلع والمنتجات في الجمارك في مصر يعد عاملًا هامًا لتعزيز الاقتصاد وتعزيز التجارة الخارجية، ويسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يسهم الإفراج السريع عن السلع والمنتجات في الجمارك في تعزيز الابتكار وتبادل التقنيات، حيث يمكن للشركات الحصول بسرعة على المواد اللازمة لتطوير منتجات جديدة وتحسين عملياتها الإنتاجية.

كما أشار إلى أن الإفراج عن السلع والمنتجات في الجمارك يسهم في تخفيض الأسعار عقب توفير هذه السلع في الأسواق، ما يسهم في خفض موجة التضخم وارتفاع الأسعار ويعمل على إحداث حالة من الاستقرار في الأسواق ويسهم في توفير مستلزمات الإنتاج. 

 

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