رئيس الجهاز: بيع محال تجارية وصيدلية بالعبور الجديدة.. وافتتاح "أهلًا رمضان"

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن بيع 7 محال تجارية بالمركز التجاري المقام على القطعة رقم (59) بمنطقة اللؤلؤ بالحي الـ14 بالمدينة بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 20م2: 40م2، بالإضافة إلى صيدلية.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

الافتتاح الرسمي لمعرض "أهلا رمضان"

رئيس الجهاز: بيع محال تجارية وصيدلية بالعبور الجديدة.. وافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالمدينة

وقام رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالافتتاح الرسمي لمعرض "أهلا رمضان"، المقام بالمدينة بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثمرين بالمدينة، يرافقه عدد من رموز المحافظة والمدينة، وممثلي حزب مستقبل وطن بأمانة العبور، وممثلي العمل المجتمعي بالمدينة، ولفيف من قيادات الجهاز، وذلك في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

رئيس الجهاز: بيع محال تجارية وصيدلية بالعبور الجديدة.. وافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالمدينة

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن المعرض يقام بمبنى الحضانة بمنطقة الحرية لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

الافتتاح الرسمي لمعرض "أهلا رمضان"

كان وزير الإسكان عاصم الجزار، إطَّلع على سير العمل بالمرحلة الثانية بمشروع إسكان روضة العبور بإجمالي 134 عمارة بها وحدات سكنية، وإدارية، بجانب الخدمات بحي السلام ثانٍ، بإشراف من جهاز مدينة العبور، وكذا مشروع مستشفى العبور العام سعة 189 سريرًا، وسير العمل بمواقع مشروع دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، ومشروع جنة، ومشروعات البنية التحتية التى تشمل: مشروع التغذية الكهربائية لموزعات المدينة.