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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شعبة الأدوية: 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج

أدوية
أدوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن 90% من مدخلات صناعة الأدوية مستوردة من الخارج.

 

وأضاف “عوف”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع عبر قناة “دي أم سي”، أن توحيد سعر الصرف يقضى على السوق الموازية ويساھم فى توافر الدولار، الأمر الذى يعود بالإيجاب على قطاع الأدوية.

 

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف في 2016 أنقذ سوق الدواء في مصر.


وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن توحيد سعر الصرف خطوة ھامة فى الإصلاح الاقتصادى، معقبا: "البنوك أبلغت شركات الأدوية بتوافر العملة الصعبة".

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