دعاء الفجر من الأدعية التي يهتم المسلمون بالبحث عنها؛ لأن وقت الفجر من الأوقات المستجاب فيها الدعاء وفق ما جاء في السنة النبوية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء الفجر، أذكار الصباح اليوم الجمعة 8-3-2024

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر.. "اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم" متفق عليه.

دعاء الفجر.. "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات"، متفق عليه.

دعاء الفجر.. "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال" أخرجه البخاري.\

"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها" أخرجه مسلم.

"اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب" متفق عليه.

"اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وعذاب القبر" أخرجه البخاري.

"اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل" أخرجه مسلم.

أذكار الصباح اليوم

"اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال" متفق عليه.

"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك" أخرجه مسلم.

"اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام" أخرجه أبو داود والنسائي.

"اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء" أخرجه الترمذي.

"اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي" أخرجه الترمذي والنسائي.