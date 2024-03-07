في ظهوره الأول.. صلاح يسجل أول أهدافه بعد الإصابة والـVAR يصدمه

ألغت تقنية الفيديو VAR هدفًا للدولي محمد صلاح في شباك سبارتا براج التشيكي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2023/ 2024.

وتواجد الدولي محمد صلاح على مقاعد بدلاء نادي ليفربول بعد العودة من جديد لقائمة الريدز عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها الفريق.

وشارك المصري محمد صلاح بدلا من لويس دياز في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل محمد صلاح هدفًا في الدقيقة 84 من عمر المباراة لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على الدولي المصري.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه سبارتا براج التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

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