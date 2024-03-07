"محملة بـ3 آلاف طن".. الهلال الأحمر التركي يرسل أكبر سفينة مساعدات إلى غزة

أرسل الهلال الأحمر التركي، الخميس، أكبر سفينة مساعدات له إلى غزة، تحمل نحو 3000 طن من المساعدات، بحسب بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وكتب الهلال الأحمر التركي في البيان: "بعثة الأمل لغزة! أكبر سفينة مساعدات أرسلناها إلى غزة حتى الآن تغادر اليوم. ما يقرب من 3000 طن من مواد الإغاثة ستجلب الأمل لغزة".

أكبر سفينة أرسلنها على الإطلاق

وكتبت فاطمة مريج يلماز، رئيسة الهلال الأحمر التركي، عبر موقع “إكس” : "هذه السفينة هي أكبر سفينة أرسلناها على الإطلاق. وستكون إمدادات المساعدات هذه، مثل حاويات المطابخ والأغذية والملابس والأدوية، بمثابة دفعة معنوية كبيرة لشعب غزة".

وتابعت: “هذه هي الأكبر من بين سفن المساعدات السبع التي أرسلتها تركيا إلى غزة.. وتغادر الخميس إلى ميناء العريش المصري”.

وأضافت “سيتم من هناك تحميل المساعدات في شاحنات إلى غزة”.

وبالإضافة إلى السفن، أرسلت تركيا حتى الآن 12 طائرة مساعدات خلال الحرب في غزة، وفقًا لوكالة الأناضول الإعلامية الرسمية التركية.

تحذير أممي من مجاعة في شمال غزة

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبريسوس، من أن الأطفال الذين نجوا من القصف في غزة "قد لا ينجوا من المجاعة"، وسط تقارير عن تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال في القطاع.

وأصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا التحذير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مصحوبا بشهادة فيديو من طبيب يعمل في وحدة الأطفال في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وقال الدكتور عماد دردونة، يلعب سوء التغذية دوراً كبيراً في عدد الأطفال الذين يأتون إلينا وعدد الوفيات”.

وقال دردونة إن الأطباء في مستشفاه لا يستطيعون علاج 50% إلى 60% من حالات سوء التغذية التي يتلقونها، مضيفاً أن ملاذهم الوحيد هو تزويد الأطفال بمحلول ملحي أو سكري.