الأونروا: استشهاد عدد كبير من أطفال غزة نتيجة سوء التغذية الحاد

قالت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، إن ما يحدث في غزة الآن أمر كارثي وغير معهود من قبل، لذا الأوضاع الإنسانية في غزة الآن لا يمكن وصفها بالكلمات.

المجاعة في غزة

وأكدت إيناس حمدان، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد كبير من أطفال غزة استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف الذي لحق بهذا الشعب المناضل، بسبب رفض الاحتلال الصهيوني السماح للمساعدات الإنسانية العبور إلى غزة.

استشهاد أطفال فلسطين

وأضافت في حديثها أن مؤسسة الأونروا لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ شهر يناير الماضي، كما أن المساعدات التي كان يتم إدخالها من قبل كان يتم تقليل أعدادها بصورة كبيرة.

وتابعت: "عند السماح بدخول المساعدات إلى غزة يتم توزيع المساعدات على الفور على اللاجئين ومناطق الإيواء، ولكن أصبح هناك رفض تام لإصدار التصاريح الخاصة بالعبور إلى غزة من قبل الاحتلال الصهيوني".

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.