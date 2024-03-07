رئيس الوزراء: الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد سعر الصرف

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ المصرية المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مضيفًا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية.

وكشف مدبولي أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة أن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف.

وشدد قائلًا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة"، حيث تشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

جدير بالذكر أن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق، ويحقق توازنًا وانضباطًا للأسعار.