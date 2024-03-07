"البيئة" تستكمل فعاليات مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بجامعة السويس

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار تنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة السويس، والتي تعد الجامعة المستضيفة، حيث تم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة عدد ٤ جامعات وتشمل (العريش، السويس، بورسعيد، قناة السويس).

وشارك بالماراثون ٣٥٠ متسابقًا ومتسابقة، بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة السويس، والدكتور محمد عبدالمنعم، نائب رئيس الجامعة، وفيروز اللوز، مدير عام شركة سانوفي، وعدد من قيادات الشركة، وبلغت مسافة الماراثون ٥ كيلومترات، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل ۱۰ مراكز.

أفضل 3 مراكز

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الأنشطة تضمنت أيضًا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية، ومسابقة عمل فيديو توعوي وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

وسيتم تصعيد أفضل 3 مراكز، ويتم تسليم الجوائز لأفضل ٣ مراكز، وأيضًا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئي، على أن يتم تصعيد أفضل 3 مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (۳) مراكز للفرق المشاركة.

وتم تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر بجامعة أسيوط، فبراير الماضي، وبمشاركة عدد ٦ جامعات بجنوب الصعيد، على أن يتم استمرار تنفيذ فعاليات المسابقة، وفق جدول زمني محدد، بعدد من الجامعات الأخرى جامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على أن تضم جامعات القطاع المشارك (الفيوم، بني سويف، المنيا)، وجامعة الإسكندرية مستضيفة.

وتشمل جامعات القطاع المشارك (الإسكندرية، دمنهور، مطروح) وأيضًا جامعة المنصورة وتضم (المنصورة، دمياط، طنطا، كفر الشيخ)، بالإضافة إلى جامعة القاهرة وتضم جامعات (القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها)، وجامعة المنوفية، وتشمل جامعات القطاع المشارك (المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ).

جدير بالذكر، أنه يتم تنفيذ المسابقة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد ٢٠ جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع عدد (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.