الخميس 07 مارس 2024
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اقتصاد

قرارلمحافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية  اليوم محافظة الدقهلية قرار رقم 24 لسنة 2024 بشان تعديل المخططات التفصيلية لقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية. 

نص القرار 

ونص قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 24 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / /2024 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.

  قـررنا،  مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

2 - يتم إلغاء الشارع المحدد، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

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 مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024، مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. 

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره. 

مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار. 

الوقائع الرسمية محافظة الدقهلية المخططات التفصيلية مركز تمي الإمديد حدود الملكيات المخطط الإستراتيجي الاشتراطات البنائية والتخطيطية

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