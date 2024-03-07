بعثة "التصديرى للصناعات الكيماوية" تنطلق للسوق الأوغندية

بعد انتهاء فعالياتها في كينيا..

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء فعاليات بعثته التجارية إلى كينيا، والتي نظمها بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات في الفترة من 3 وحتى 6 مارس الجاري.

وشهدت البعثة لقاءات مكثفة للشركات المشاركة، وعددها 30 شركة، بالمشترين الأجانب من كينيا والدول المجاورة لها، حيث تُعد كينيا دولة ساحلية وبها موانئ لاستقبال الواردات من مختلف دول العالم.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إنه يتابع أعمال البعثة التجارية باستمرار، معربًا عن امتنانه لدعم التمثيل التجاري في دولة كينيا لأعمال البعثة.

وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاعات المشاركة سواء من مجلس الكيماويات بقطاعاته المختلفة أو مجلس مواد البناء وجدت إقبالًا من المشترين، حيث تم الاتفاق على عدد من التعاقدات المبدئية التي ستتم متابعتها حتى دخولها حيز التنفيذ.

وأكد أن الشركات المصرية استطاعت تحقيق كثير من أهداف البعثة المرجوة، وعلى رأسها إقبال السوق الكينية على المنتجات المصرية، والتي وجدت رواجًا ما بين العملاء من كينيا.

من جهته، كشف يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سوف ينطلق الوفد المصري إلى أوغندا اليوم، لبدء بعثة جديدة ولقاء عملاء جدد في السوق الأوغندية.

يذكر أن الوفد المصري يضم ممثلي 30 شركة مصرية، إضافة إلى ممثلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.