الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التصديري للصناعات الكيماوية" يحصل على جائزة الابتكار الصناعي من "Giz"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تسلم خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الإثنين، نيابة عن المجلس  جائزة الابتكار الصناعي التي تنفذها( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ ، نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ)، وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي.

أكد خالد أبو المكارم عقب تسلمه الجائزة، أن الابتكار هو المفتاح لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة. 


وقال إن تحويل مصر إلى مجتمع إبداعي ومبتكر سيحسن بشكل كبير من موقف الصناعات المصرية على الساحة العالمية؛ بالإضافة إلى المساعدة في زيادة صادراتها، مشيرًا إلى أن الجائزة هي تعبير عن نجاح الشراكة والاتصال والتعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين وعبر القطاعات من أجل تحقيق هدف الابتكار وصولا للعالمية.


وأشار إلى أن الجائزة دعوة للنمو ولزيادة الأفكار وخلق جيل جديد من المبتكرين قادرين علي تسليم الرايه لمن بعدهم من صغار المبتكرين مؤكدا علي الحاجه إلي جيل جديد قادر علي إنتاج منتج قادر علي المنافسة واختراق الأسواق الخارجية، اكد أن تطور الدول والصناعات مرتبط  ارتباط وثيق والابتكار وانه مطلوب طرح العديد من المبادرات لخلق بيئة داعمه ومهيئة للابتكار وتشجيعه. 
 

أعلن دعم المجلس  الكامل لاي منشأة صناعية تسعي للابتكار مؤكدا أن مرحلة مابعد الجائزة هي الاهم، مطالبًا بمتابعة الشركات التي طرحت أفكار مبتكرة للصناعة ونالت عنها جوائز حتي تخرج أفكارها للنور. 

خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للصناعات الكيماوية والأسمدة التنمية الألمانية الابتكار الصناعي

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