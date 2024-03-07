الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الجمعية المصرية للعلوم النووية تحتفل بتسليم الفائزين بجائزة تماضر الخلفاوى

الجمعية المصرية
الجمعية المصرية للعلوم النووية

احتفلت الجمعية المصرية للعلوم النووية بتسليم الفائزين من شباب الباحثين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوي في مجال الاندماج النووي لعام 2023، وفاز بها الدكتور محمــد مختـــار حفنــي، الأستاذ المساعد بأكاديمية المستقبل، كما فاز بجائزة الدكتور هشام فؤاد علي في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2023، وكل من الباحثتين بهيئة الطاقة الذرية الأستاذة الدكتورة أوليفيا عبدالعظيم الحفناوي، القائم بأعمال رئيس قسم الضمانات والحماية المادية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والدكتورة مهـا علي إبراهيم يوسف، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية والرقابة، بمركز المعامل الحارة.

وقدم الدكتور عبدالفتاح هلال، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأمين عام الجمعية، عرضا عن الجمعية منذ نشأتها في عام 1967 والذي رأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت الدكتور إبراهيم فتحي حمودة، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية، وكان أمين الصندوق الدكتور محمود محفوظ، وزير الصحة الأسبق.

ثم استعرض أسماء رؤساء الجمعية منذ نشأتها حتى الآن وهم: الدكتور إبراهيم أبوسنة، أستاذ الأشعة بكلية الطب، جامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم فتحي حمودة، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية سابقًا، الدكتور تماضر الخلفاوي، رئيس مركز البحوث النووية سابقًا، الدكتور أحمد فؤاد الخولي، رئيس قسم التطبيقات البيولوجية سابقًا، الدكتور إبراهيم يس مصطفى، مدير المركز الإقليمي سابقًا، الدكتور عبدالفتاح هلال، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقًا،، واخيرًا وحتى الآن الدكتور هشام فؤاد علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقًا.

13 مؤتمرا دوليا

أضاف بأن الجمعية نظمت 13 مؤتمرا دوليا وأخرها الذي تم عقده في شهر فبراير 2024 بالغردقة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة والندوات العلمية والأنشطة المتميزة للجمعية.

وفي كلمته، أوضح الدكتور هشام فؤاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن الجمعية المصرية للعلوم النووية تدعم شباب العلماء والباحثين في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع مراكز البحوث والجامعات المصرية الحكومية والخاصة عن طريق هاتين الجائزتين، كما أنها مستمرة بكوادرها في تقديم ونشر العلوم النووية ودعم أنشطتها.

وصرح الأستاذ الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن الجمعية المصرية للعلوم النووية من أبرز وأكبر الجمعيات العلمية في مصر التي تغطي مجالات العلوم النووية وهي تذخر بمجموعة منتقاة من القيادات منذ نشأتها وحتى الآن، كما أنها تدعم شباب العلماء والباحثين بدعمها المستمر لهم وتقدير المتميزين منهم، وأن الهيئة تدعم جميع أنشطتها وتفخر بها. كما هنأ شباب الباحثين الفائزين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوي في مجال البلازما والاندماج النووي وتطبيقاتها لعام 2023 وجائزة الدكتور هشام فؤاد في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2023.

وصرح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، بأن هذا الاحتفال بتسليم جوائز الدكتور تماضر الخلفاوي وجائزة الدكتور هشام فؤاد يحفز جميع الباحثين من شباب العلماء على بذل الجهد نحو الحصول على الجوائز في مجالاتها المحددة.

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