الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوز المستويات المسموح بها 27 مرة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 27 مرة المستوى المسموح به، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال رئيس الوكالة الذرية للطاقة، الاثنين، إن إيران تنتج حاليا اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة، بمعدل حوالي 9 كيلوجرامات شهريا، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر بعد تباطؤ العام الماضي.

وتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن سبعة كيلوجرامات شهريا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسي إن غروسي كان يستخدم متوسطا منذ آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تضمن جزءا من التباطؤ.

مخزون ايران من اليورانيوم

وخفضت إيران مخزونها من اليورانيوم القريب من الدرجة المستخدمة في صنع قنبلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي خطوة قد تخفف بعض المخاوف بشأن صراع أوسع في الشرق الأوسط حيث يتبادل حلفاء طهران إطلاق النار مع القوات الأمريكية.

صرح مفتشون نوويون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدبلوماسيين اليوم الاثنين، أن مستوى اليورانيوم عالي التخصيب في إيران انخفض بنسبة 5٪ منذ نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 5٪ خلال الربع السابق. ولا يزال هذا يعني أن ايران تمتلك ما يكفي من المعرفة التقنية والمواد اللازمة لتزويد العديد من الأسلحة النووية بالوقود في غضون أسابيع، إذا قررت مواصلة الأسلحة.

وقالت وكالة بلومبرج ان "التصريحات العلنية التي صدرت في إيران بشأن قدراتها التقنية لإنتاج أسلحة نووية لا تؤدي إلا إلى زيادة مخاوف المدير العام بشأن صحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية"، مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران “خلطت ما مجموعه 31.8 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪” مع مواد أقل تركيزًا لتحقيق التخفيض، وهذا هو أول انخفاض في مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب منذ عام 2021.

وخلص مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات نقاء 60% انخفض إلى 121.5 كيلوغراما (267.9 رطلا) من 128.3 كيلوجراما في نوفمبر. وارتفعت مخزونات الوقود المخصب بنسبة 20% إلى 712.2 كجم من 567.1 كجم.