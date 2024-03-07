سيدة تخلع زوجها والسبب اتجوزنا في شقة مفروشة وسافر ومعرفش عنه حاجة

“اتجوزنا في شقة مفروشة وسافر السعودية يشتغل ومعرفش عنه حاجة” بهذه الكلمات بدأت "هناء عبدالحليم" دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتي تحمل رقم ٦٨١ لسنة ٢٠٢٤.

وقالت الزوجة فى دعواها: تزوجته بعد قصة حب كبيرة وتقديرا لقلة إمكانياته لم يشترط عليه والدي ولم يلزمه بأي شئ في زواجنا، وتزوجنا في شقة مفروشة على أمل أننا نجهز شقتنا قريبا.

وتابعت هناء: كانت نيته قبل إتمام الزواج أن نتزوج بشقة مفروشة ثم أحصل على عقد عمل بالسعودية نظرا لأني أعمل ممرضة واتمكن من السفر بسهولة وأصطحبه معي للعمل هناك.

وبعد فشلي في التمكن من السفر حتى لا أخسر وظيفتي في مصر، تمكن هو من استخراج تأشيرة حرة وسافر بدوني، وبعد سفره بأيام طلب مني ترك الشقة وأخذ أغراضي منها والإقامة بمنزل والدي واتصل بمالك الشقة وطلب منه استلامها.

واستكملت الزوجة: ومنذ ذهابي عند والدي وهو لم يسأل عني مطلقا، وطلبت منه أكثر من مرة مصاريف فكان يرفض ثم انقطعت علاقته بي نهائي ولم أعلم عنه شيء وحاولت التواصل معه كثيرا لم يجيب على مكالماتي، وعندما تواصلت مع أهله علمت بأنه يتواصل معهم دائما وإنه بخير ومنذ سبع شهور تقريبا وأنا لم أعلم عنه شيئ لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.