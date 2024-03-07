الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين مصر وصندوق النقد العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة (153٫475٫000) دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى».

يأتى قرار صندوق النقد العربي ثقة بالاقتصاد المصرى بعد الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها مصر للقضاء على السوق الموازية للدولار واعتماد اعادة التسعير وفق العرض والطلب بالبنوك 

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة (153٫475٫000) دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: 

(مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بقيمة (153٫475٫000 دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ ( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023م ). عبد الفتاح السيسى 

يأتى القرار الجمهورى بعد أن وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 رجب سنة 1445 هــ (الموافق 15 يناير سنة 2024 م). قرار وزير الخارجية رقم 7 لسنة 2024 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16/10/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بقيمة (153٫475٫000) دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/1/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22/1/2024 ؛ قرر: 

(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16/10/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بقيمة (153٫475٫000) دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى.

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