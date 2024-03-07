اليوم.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، الحكم على المتهم بـ قتل شخص لسرقته بالصف.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل شحات، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبد العال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.

وكشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، أن المتهم “عمرو. ع” قتل المجني عليه " رمضان.ج" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح نارى بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.