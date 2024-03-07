الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك| دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة بـ451.7 مليار.. وبنك القاهرة يوفر وظائفا للخريجين

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بنك القاهرة يعلن عن وظائف لجميع الخريجين.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك القاهرة عن وظائف خالية جديدة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب، سواء كانوا حديثي التخرج أو أصحاب خبرة، لمساعدتهم على الحصول على وظيفة تؤمن لهم مصدر دخل شهري ثابت خاص بهم.

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محمد الإتربى: الدولار الموجود فى البيوت بدأ يعود للبنوك

ثمن محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك، قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف ورفع نسبة الفائدة، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة مهمة في الاقتصاد المصري.

وأضاف محمد الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج كل يوم المذاع عبر قناة “أون” مساء الأربعاء، أن خطوات البنك المركزي المصري جريئة ومعدل التضخم سيتراجع قريبا، متابعا أن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى.

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بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

حظى ملف الأجور على اهتمام كبير من جانب الدولة، التى تتابعت قراراتها لتحسين منظومة أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها وأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى محاولة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

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زيادة الأجور والعلاوات

زيادة تصل لـ36%.. جهود الدولة لدعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة بـ451.7 مليار جنيه

رفعت الدولة من دعم السلع التمونيية في المخصصات الموجهة للدعم في الموزانة الجديدة 2023 /2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه في الموزانة الحالية 2022 /2023 بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموزانة الجديدة.

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خبراء: قرارات «المركزى» إنعاش للاقتصاد وعودة لتحويلات المغتربين وإنهاء زيادة الأسعار

توقع خبراء اقتصاد، أن تشهد البلاد تبعات إيجابية لقرارات البنك المركزي التي أعلن عنها الأربعاء، بالسماح لسعر صرف الدولار بأن يتحدد وفق آليات السوق، ورفع سعرى عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر الفائدة ٦٠٠ نقطة أساس إلى ٢٧،٢٥، وسعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ۲۷،۷۵، إلى جانب طرح عدد من البنوك شهادات ادخارية ذات عائد ۳۰ وتوقعوا أن تسهم تلك القرارات فى تراجع مستويات التضخم والقضاء على السوق السوداء للعملة، وإحداث استقرار فى السوق، وتبعات إيجابية أخرى نستعرضها في السطور التالية.

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محافظ البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الدولة تمتلك برنامجًا مهمًا لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.

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محافظ البنك المركزي إنعاش للاقتصاد السلع التموينية صرف زيادة الأجور وظائف لجميع الخريجين

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