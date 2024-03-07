إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تضم النيجر ومالى وبوركينا فاسو

أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو المنضوية في إطار تحالف دول الساحل، أمس الأربعاء، في نيامي عن تشكيل «قوة مشتركة» لمحاربة «التنظيمات الجهادية» التي تشن هجمات في الدول الثلاث المحكومة من أنظمة عسكرية.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو، في بيان صدر بعد اجتماع في نيامي، إن «القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل، وستبدأ النشاط في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».