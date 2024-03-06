الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"السلاب": تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يؤثر على زيادة الاستثمارات الصناعية

محمد السلاب
محمد السلاب

قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم مهمة جدًا ستشجع الاستثمار الصناعي في مصر بشكل كبير جدًا.

وأضاف السلاب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن توحيد سعر الصرف من أهم العوامل التي تؤثر على زيادة الاستثمارات الصناعية.

وتابع: "عندما يكون هناك سعران للدولار فإن ذلك يقلل من حركة الاستثمارات، لكن توحيد سعر الصرف اليوم سيسهم في وجود رؤية واضحة للاستثمار والاقتصاد الوطني".

كما أشار إلى أن كل قرارات الحكومة اليوم ستجعل قطاع الصناعة يستقر بشكل أكبر، كما أن الإفراج عن جزء كبير جدًا من مدخلات الإنتاج التي كانت تمثل عائقًا كبيرًا للمصنع الذي كان يلجأ للسوق الموازية للحصول على الدولار بأسعار عالية.

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