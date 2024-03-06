"العربي للقضاء الإداري" يختتم دورته التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة (صور)

اختتم الاتحاد العربى للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الادارى دورتة التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة ضمن لقاءاتة السنوية التى جاءت بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية.

أكد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربى للقضاء الادارى خلال لقائه بأعضاء الاتحاد من الدول العربيه الشقيقة عمق روابط الاخوة وسمو الأهداف ونُبل الرسالة التى من اجلها نشأ الاتحاد إيمانًا بان تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات القضاء الادارى تعتبر مسؤلية هامة يجب تحقيقها وصولًا لغايته المنشودة وهى الارتقاء بالاتحاد وتعزيز دوره فى بناء عربى مشترك لمجتمعات عربية سليمة يسودها العدل وتراعى فيها القيم الانسانية وتزدهر

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الأمين العام للاتحاد العربى للقضاء الادارى إلى أن هذه الدورة تعد أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري والذى اصبح بإنضمام الحزائر الدولة رقم 15.

عبر المشاركون فى الدورة التدريبية على أهمية تبادل المعاوف والأفكار التى تبنى الأوطان والمؤسسات والاستفادة القصوى من مثل هذه اللقاءات التى تنوعت بين الهياكل التنظيمية لمجالس الدولة فى الدول العربية ودور المحاكم فى نقض الأحكام ودور توحيد المبادىء، إضافة إلى تطبيقات خاصة للأحكام القضائية فى الرقابة على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المصرفية.

كما تناولت النقاشات دور الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والأنماط الحديثة فى عقود الدولة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.