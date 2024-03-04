عادل عزب: المكتبة الإلكترونية للاتحاد العربي فرصة قوية لكسب الخبرات القانونية

أكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري، أن نشأة الاتحاد جاءت بسواعد قانونية عربية تهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى وتوطيد أواصر الصداقة بين الجميع.

عادل عزب: المكتبة الإلكترونية للاتحاد العربى فرصة قوية لكسب الخبرات القانونية

وأشار المستشار عادل فهيم عزب، إلى اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في مايو الماضي وما انتهت إليه لضرورة الارتقاء بنشاط الاتحاد وتطويره، في تلك المرحلة لتبدأ الأمانة العامة الدؤوب لتنفيذ ذلك.

وقال إن الأمانه العامة للاتحاد حققت إنجازات كبيرة أهمها تدشين الموقع الإلكتروني للاتحاد وتطويره وإطلاق المنصة الإلكترونية المتكامله التي تتيح للقضاة في جميع الدول العربية والمهتمين بالقانون على أهم الأحكام الصادرة في الدول الأعضاء من خلال المكتبه الإلكترونية.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصري رئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري الدورة التدريبية الأولى التي تأتي بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي 4 و5 مارس باحد فنادق القاهرة بحضور 10 دول عربية.

وتعد هذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعددًا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيمًا قضائيًا عربي في مجال القضاء الإداري.