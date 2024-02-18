تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى استبعاد سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين من كشوف المرشحين فى الانتخابات.

بعد قليل.. مجلس الدولة ينظر دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

حملت الدعوى التي أقامها كل من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرءوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

طالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.

وفي الموضوع، تمت المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.