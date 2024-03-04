الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المستشار عادل فهيم
المستشار عادل فهيم

أعلن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة المصري، إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و٥ مارس بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي ١٠ دول عربية.

ووقع المستشار محمد بن ناصر رئيس مجلس الدولة الجزائرى وثيقة انضمام دولة الجزائر للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، ليصبح العضو الـ ١٥ في الاتحاد.

وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار عادل عزب  رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، وعددًا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

الاتحاد العربي المستشار عادل فهيم عزب مجلس الدولة الاتحاد العربي للقضاء الإداري

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