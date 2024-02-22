الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل اجتماع لجنة الفنجرى لمناقشة إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف

تفاصيل اجتماع لجنة
تفاصيل اجتماع لجنة الفنجري

اجتمعت ظهر اليوم الخميس اللجنة العليا، لوقف المستشار  الدكتور محمد شوقي الفنجري - رحمه الله - لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بحضور كل من أعضاء اللجنة:               

الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية).

-  الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

-  الدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).

- الدكتور عبدالله عبدالفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).

- المستشار محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام).

-  المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف). 

وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن الآتي:

مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال هذا العام ٢٠٢٤، وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقًا لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.

كما عرضت اللجنة العليا للوقف نتيجة مراجعة وتقييم أعضاء اللجنة العليا للوقف لملخصات الأبحاث المقدمة في المسابقة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتوزيع الأبحاث التي ترقى للتحكيم لتقييمها، على السادة أعضاء اللجنة العليا وغيرهم من المختصين في هذا الصدد، واستبعدت اللجنة ما لا يرقى من الأبحاث في دخول المسابقة، كما استبعدت غير المطابق منها لشروط الإعلان.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤، وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤:

الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

والموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

وتقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثًا، منها عدد ٢٥ بحثًا في الموضوع الأول، قبلت اللجنة عدد ١٥ بحثا، واستبعدت ١٠ أبحاث، وعدد ٤١ بحثًا في الموضوع الثاني قبلت اللجنة ٢٧ بحثًا واستبعدت ١٤ بحثًا منها.

وقررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم تقديم تقييمات الأبحاث في موعد غايته الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤.

كما قررت اللجنة إعلان نتيجة المسابقة بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل المقبل بمشيئة الله تعالى، وبهذه الجلسة سيتم تحديد أسماء الفائزين بالجوائز وموعد استلامهم لها. 

تفاصيل اجتماع لجنة الفنجري 
تفاصيل اجتماع لجنة الفنجري 
تفاصيل اجتماع لجنة الفنجري 
تفاصيل اجتماع لجنة الفنجري 
تفاصيل اجتماع لجنة الفنجري 
ر الدكتور محمد شوقي محمد شوقي الفنجري هيئة قضايا الدولة

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