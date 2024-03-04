تفاصيل مؤتمر الإتحاد العربي للقضاء الإداري

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإداري، الدورة التدريبية الأولى التي تأتي بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و٥ مارس ٢٠٢٤ بالقاهرة.

وتعد هذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعددًا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد والتى شهدت إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما شهدت الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد ليصبح بذلك أعضاء الاتحاد ١٥ دولة عربية.

وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، أهمية تيسير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية، تدعيمًا للعمل العربي المشترك انطلاقًا مما قررته الجمعية العامة للاتحاد بجلستها المنعقدة في الثاني عشر من مايو من عام 2023 من أهداف من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد وتطويره في تلك المرحلة المهمة، وتتويجًا للعمل الدؤوب الذى قامت به الأمانة العامة للاتحاد خلال الأشهر القليلة الماضية الذى حقق فيه طفرة هائلة منها ما شاهدتموه اليوم على أرض الواقع من تدشين الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للقضاء الإداري بعد تطويره ورفع كفاءته وإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد، والتي تتيح لقضاة الدول العربية والمشتغلين بالقانون الاطلاع على أهم الأحكام الصادرة عن الدول الأعضاء من خلال مكتبة الأحكام الإلكترونية.

كما أكد المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مصر تستضيف الاتحاد العربي للقضاء الإداري لتنظم دورة تدريبية تضم قضاة المشروعية العاملين في مجال القضاء الإداري.

وقال إنه انطلاقًا لإنشاء الأكاديميه العربية للقضاء الإداري لتعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية المهارات لقضاة الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري أيضًا أن تكون هذه الدورة مناسبة لإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد والتي تحتوي على مكتبه ضخمهة لأحكام إلكترونيه تكون مرجعًا لقضاة الدول العربيه والمشتغلين بالقانون، فى إطار الخطة التي وضعتها الجمعية العامة باجتماعها السادس، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الدولة المصري بتفعيل دور الاتحاد المنوط به، كما نشهد اليوم انضمام دولة الجزائر الشقيقة لعضوية الاتحاد، بذلك يصبح عدد الدول الأعضاء خمسة عشر عضوًا.

يذكر أن الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيمًا قضائيًا عربي في مجال القضاء الإداري.