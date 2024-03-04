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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انطلاق الدورة التدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري

بدأت الدورة التدريبية الأولى التي يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصري رئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري والتي تأتي بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و٥ مارس بأحد فنادق القاهرة بحضور ممثلي ١٠ دول عربية.

تستمر فعاليات الدورة التدريبية على مدار يومين - اليوم وغدًا - والتي تأتي تحت عنوان «دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية» في إطار تعزيز دور الاتحاد وحرصه على تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

ومن المقرر أن تنضم الجزائر خلال فعاليات هذا الدورة لعضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري اذ انها لم تكن من الدول الأعضاء منذ إنشاء الاتحاد.

كما يشهد الاتحاد خلال تلك الفعاليات مشاركة كبيرة لشباب قضاة مجالس الدولة بالدول العربية الأعضاء بالاتحاد وعلي رأسهم مصر، وهو ما يعكس اهتمام الاتحاد بمشاركة الكوادر القضائية الشابة في كافة الفاعليات لتنمية خبراتهم وتدعيمها قضائيًا وقانونيا خاصة في احد اهم فروع القانون وهو القانون الإداري.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري اليوم ستشهد إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي، وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

وأنشىء الاتحاد الإداري للقضاء الإداري في ديسمبر2015 بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيمًا قضائيًا عربي في مجال القضاء الإداري.

للاتحاد العربي للقضاء الإداري مجلس الدولة القضاء الادارى

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