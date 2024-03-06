الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير إسبانية: أنشيلوتي مهدد بالسجن بسبب التهرب الضريبي

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

وذكرت شبكة «ريليفو» الإسباني، أن مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد طالب السجن أربع سنوات وتسعة أشهر لكارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بتهمة الاحتيال على الضرائب بأكثر من مليون يورو في عامي 2014 (386.361 يورو) وفي عام 2015 (675.718 يورو)، وذلك خلال مرحلته الأولى كمدرب للفريق الملكي خلال فترة (2013-2015).

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للائحة الاتهام، فإن المدرب الإيطالي، على الرغم من ذكر وضعه كمقيم في إسبانيا لأغراض ضريبية وذكر أن محل إقامته كان في مدريد، إلا أن أنشيلوتي لم يسجل في إقراراته الضريبية سوى أجر العمل الشخصي الذي تلقاه من ريال مدريد، إلا أن نقل المقابل المادي لاستغلال حقوق الصور إلى كيانات أخرى

واتهمت النيابة العامة في إسبانيا، بـ"محاكاة" نقل حقوق صورته إلى كيانات "تفتقر إلى نشاط حقيقي" ومقرها خارج البلاد، كما هو موضح في الوثيقة: "وبالتالي سعى إلى التعتيم على الخزانة العامة الإسبانية وإخفاء المستفيد الحقيقي من الدخل من حقوق الصور الخاصة به، حتى لا يضطر هو أو أي من الشركات المذكورة إلى دفع ضرائب على المبالغ الكبيرة الواردة في إسبانيا أو في الخارج.

ويستعد ريال مدريد، لخوض مواجهة أمام ضيفه لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في إطار إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي، قد حقق الفوز ذهابا خارج الديار، بهدف دون رد.

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