عبدالرحمن طلبة: احلم بميدالية فى الأولمبياد.. وحصد ذهبيتي «أفريقيا للسلاح» تتويج لجهد شاق

كشف عبدالرحمن طلبة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش للناشئين والشباب وصاحب ذهبيتي تحت 17 وتحت 20 سنة، عن سعادته بالفوز بالبطولة وتحضيراته الفترة القادمة استعدادا لبطولة العالم للناشئين وأولمبياد باريس.

وقال طلبة :"العمل وراء تحقيق الميدالتين كان كبيرا للغاية واجتهدت من أجل الفوز بهما داخل مصر، المباريات لم تكن سهلة وحاولت تقديم أفضل ما لدي".

وعن تنظيم البطولة على أرض مصر قال :"تنظيم بطولة أفريقيا للسلاح داخل مصر شرف كبير، أيضا مصر نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم مؤخرا، وحاولت تقديم أفضل ما لدي في البطولتين".

وواصل:"قبل كأس العالم للكبار دخلنا في معسكر للاستعداد للبطولة وبعدها بدأنا معسكر البطولة الأفريقية وكل شئ كان متوفرا من جانب الاتحاد المصري للسلاح من أجل تحقيق النجاح والفوز بالميداليات".

وعن طموحاته قال:"بطولة العالم القادمة في السعودية أسعى للتجهيز لها بشكل كبير، سأشارك قبلها ببطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وسأضع تركيزي كله لحصد ميدالية ببطولة العالم".

وأختتم :"سأعمل بشكل كبير للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية، سواء سأشارك على صعيد الفردي والفرق أو الفرق فقط لا اهتم بذلك الآن ولكن تركيزي الأكبر على تطوير المستوى الخاص بي فنيا قبل الأولمبياد للمساهمة في تحقيق ميدالية تاريخية لمصر".