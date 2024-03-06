الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"اقتصادية القناة" تبرز فرص الاستثمار مع شركة "Acea" الإيطالية لتحلية المياه

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، بحضور أليساندرو كارفي، المدير التنفيذي لمجموعة Acea الإيطالية، وفابريتسيو فيري، الرئيس التنفيذي لشركة Acea لتكنولوجيا خدمات المياه، بالإضافة لعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وتعد شركة Acea أكبر شركة إيطالية متخصصة في تصميم وإنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.

وفي مستهل اللقاء، أوضح  وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصًا استثمارية كبرى في مجال محطات تحلية ومعالجة المياه سواءً لخدمة المشروعات الصناعية القائمة والمستقبلية داخل المنطقة الاقتصادية، أو كإحدى الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الوقود الأخضر، وأشار إلى تخصيص المنطقة لمجمعات صناعية متكاملة لخدمة مشروعات إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، يتضمن ذلك قيام الهيئة بالإعداد لطرح المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة 250 ألف م3/يوم، بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD.

من جهته، أعرب فابريتسيو فيري، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية، وحرص شركته على التعاون معها في مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه، خاصةً لما تمتلكه شركة Acea من خبراتٍ طويلة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الشركة منفتحة على التعاون والشراكة مع المستثمرين المتواجدين بالمنطقة الاقتصادية في ظل ما تحتاجه مثل هذه المشروعات من تضافر للجهود لتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية.

وفي سياقٍ متصل، أوضح السفير الإيطالي اعتزاز بلاده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى المؤسسات الاقتصادية المصرية، التي تساهم في تدعيم العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية المختلفة والجهات التمويلية للاستثمار في مصر خاصةً في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشروعاتٍ تنموية عملاقة في مجالات متنوعة.

وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح القاهرة أليساندرو كارفي المدير التنفيذي لمجموعة خدمات المياه

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