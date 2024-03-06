الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

لن يكون لسعر الصرف المرن الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.

كما أن تحرير سعر الصرف سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر، وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.

تحرير سعر الصرف والقضاء نهائيًا على السوق الموازية سينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تحرير سعر العملة وتقارب سعر الدولار في السوق الموازية مع الرسمي بالبنوك سيساعد كذلك في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم.

هذا الإجراء الضروري لم تتخذه القيادة السياسية إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بل ويتحرك في مسار أكثر تعافيًا واستقرارًا، وكل قطاعات المجتمع بدأت تشعر بذلك فعليًا من بدء تراجع الأسعار في الأسواق.
 

صفقة رأس الحكمة سعر الصرف

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