الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يعلن عن "قوة ضاربة" لمحاربة ارتفاع الأسعار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي لايل برينارد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن تشكيل "قوة ضاربة" لمحاسبة الشركات على التلاعب بالأسعار.

وقالت برينارد - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إنه حتى مع انخفاض أسعار سلع مهمة مثل الحليب والبيض، فإن بعض الشركات لا تمرر ذلك إلى المستهلكين وبدلا من ذلك تفرض "رسوما إضافية، وتخفي التكاليف، بل وتخالف القانون أحيانا".

وانخفض التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة في عام 2022 إلى 3.1 في المائة، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه على الرغم من الانخفاض الكبير، فإن العديد من المستهلكين غير راضين عن بقاء الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أن يبدأ التضخم في التسارع في عام 2021.

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