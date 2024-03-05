بمشاركة حجازي.. الهلال يهزم الاتحاد ويحسم ذهاب قمة دوري أبطال آسيا

وضع الهلال السعودي قدمًا في المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه ومواطنه اتحاد جدة 2-0، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

وحسم الهلال الفوز في الشوط الاول حيث تقدم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 40 وبعدها بدقيقتين سجل سالم الدوسري الهدف الثاني.

وتضاعفت محنة الاتحاد في الشوط الثاني بطرد لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف للمضي إلى المربع الذهبي.

تشكيل الاتحاد.. حجازي أساسيًا وحمدالله يقود الهجوم أمام الهلال:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعد آل موسى، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

خط الوسط: مد الله العليان، فواز الصقور، فابينيو، كانتي

خط الهجوم: حمدالله، رومارينيو

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فشهد عودة محمد العويس لحراسة المرمى بعد غياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.