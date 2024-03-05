الشوط الأول.. الهلال يتقدم على الاتحاد بهدفين في قمة دوري أبطال آسيا

تقدم الهلال على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين في الشوط الأول من قمة مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدم للهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من علامة الجزاء بالدقيقة 40 بعدما تحصل عليها بنفسه.

ولم يمهل الهلال الاتحاد فرصة وتقدم بالهدف الثاني بالدقيقة 42 عن طريق تسديدة لسالم الدوسري داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من مالكوم.

تشكيل الاتحاد .. حجازي أساسيًا وحمدالله يقود الهجوم أمام الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعد آل موسى، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

خط الوسط: مد الله العليان، فواز الصقور، فابينيو، كانتي

خط الهجوم: حمدالله، رومارينيو

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "المملكة أرينا" معقل فريق "الزعيم".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN AFC.

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فشهد عودة محمد العويس لحراسة المرمى بعد غياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" معقل فريق الاتحاد.