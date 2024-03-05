الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد هنيدي وأكرم حسني.. أبرز المشاركين في مسلسلات الراديو رمضان 2024

مسلسلات الراديو
مسلسلات الراديو

تظل مسلسلات الراديو حاضرة بقوة في البيوت المصرية وخاصة في شهر رمضان، إذ يميل غالبية المصريين إلى الاستماع إلى الراديو حتى مع التطور الصارخ الذي نشهده الآن.

ويشهد موسم رمضان القادم مسلسلات إذاعية في رمضان 2024 متنوعة ومتميزة، تؤكد على أهمية الراديو في البيوت المصرية وذلك ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بتقديم مسلسلات رمضان 2024 ترضي وناسب جميع الأذواق.

 

مسلسلات الراديو

مسلسلات راديو النيل في رمضان

 

مسلسل زكريا أبو ندا عبر راديو النيل

وفي اطار مسلسلات الراديو أعلن النجم أكرم حسني عن مشاركته في رمضان 2024، بمسلسل إذاعي بعنوان زكريا أبو ندا عبر راديو النيل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما سيشارك أكرم حسني في مسلسل "بابا جه" وهو مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

محمد هنيدي يقدم مسلسل أبويا شقيقي

ومن أكثر النجوم صاحب الصوت المميز والتاريخ الاذاعي الكبير هو النجم محمد هنيدي والذي ينافس في مسلسلات الراديو هذا العام بمسلسل إذاعي بعنوان أبويا شقيقي، وتتواجد معه الفنانة شيري عادل، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر إذاعته عبر راديو النيل.

مسلسل شاكر مش فاكر

كما يشارك الفنان هشام ماجد في مسلسلات الراديو مع الفنانة نور قدري، بالمسلسل الإذاعي «شاكر مش فاكر» يذاع المسلسل عبر محطة راديو النيل في شهر رمضان 2024

محمد هنيدي يقدم مسلسل أبويا شقيقي

ومن أكثر النجوم صاحب الصوت المميز والتاريخ الاذاعي الكبير ر

مسلسلات الراديو مسلسلات راديو النيل محمد هنيدي يقدم مسلسل أبويا شقيقي مسلسل شاكر مش فاكر راديو النيل أكرم حسني محمد هنيدي

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