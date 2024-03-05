الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلاً رمضان" في إمبابة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بإمبابة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة - منذ قليل - معرض "أهلاً رمضان" في منطقة أرض المطار بإمبابة، وتفقد العارضين والأسعار داخل المعرض التي تتراوح بين 25% والـ 30.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بإمبابة ضمن خطة أعمال محافظة الجيزة للتوسع في المعارض الرمضانية قبل الشهر الكريم 

 

وأوضح - خلال جولته - أن المعارض تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين حسب تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وعاين محافظ الجيزة كافة السلع الموجودة بالمعرض واطمأن على أسعارها مع العارضين.

وشدد على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فوري.
 

كما شدد على أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية  للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

 وتواصل محافظة الجيزة استعداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مناسبة 

 

محافظ الجيزة يتابع نسب إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان 

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اقبال المواطنين علي معارض "أهلا رمضان" المفتتحة وأخرها في شارع عز الدين عمر بحي الطالبية والذي تم افتتاحه منذ أيام. 
 

وقال محافظ الجيزة - في وقت سابق - إن معرض "أهلًا رمضان" بحي الطالبية والذى يضم حوالي 30 عارضًا يأتى ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أنه تم افتتاح المعرض الرئيسي بحى العمرانية على مساحة 2000م بالإضافة إلى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى  400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

افتتاح معرض اهلا رمضان بإمبابة معارض رمضانية محافظ الجيزة معارض اهلا رمضان أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

الصحة تتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلة فى محافظة الجيزة

أسعار السلع لمعرض "أهلًا رمضان" الرئيسى فى محافظة الجيزة بالعمرانية

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا