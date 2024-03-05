محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلاً رمضان" في إمبابة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة - منذ قليل - معرض "أهلاً رمضان" في منطقة أرض المطار بإمبابة، وتفقد العارضين والأسعار داخل المعرض التي تتراوح بين 25% والـ 30.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بإمبابة ضمن خطة أعمال محافظة الجيزة للتوسع في المعارض الرمضانية قبل الشهر الكريم

وأوضح - خلال جولته - أن المعارض تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين حسب تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعاين محافظ الجيزة كافة السلع الموجودة بالمعرض واطمأن على أسعارها مع العارضين.

وشدد على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فوري.



كما شدد على أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

وتواصل محافظة الجيزة استعداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مناسبة

محافظ الجيزة يتابع نسب إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اقبال المواطنين علي معارض "أهلا رمضان" المفتتحة وأخرها في شارع عز الدين عمر بحي الطالبية والذي تم افتتاحه منذ أيام.



وقال محافظ الجيزة - في وقت سابق - إن معرض "أهلًا رمضان" بحي الطالبية والذى يضم حوالي 30 عارضًا يأتى ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أنه تم افتتاح المعرض الرئيسي بحى العمرانية على مساحة 2000م بالإضافة إلى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.