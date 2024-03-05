برلماني: متابعة الرئيس لإنشاء مدينة العدالة يستهدف تحقيق نقلة حضارية بمنظومة التقاضي

قال نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف تحقيق نقلة حضارية في منظومة التقاضي.

وأوضح “الخبيري” في تصريحات صحفية أن مدينة العدالة تعد نموذجًا فريدًا من نوعه في المنطقة، مما يعمل على إحداث نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات. وأشار إلى أن مدينة العدالة ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات وغيرها من الخدمات.

تعزيز الكفاءات القضائية

ولفت النائب نادر الخبيرى إلى أن المدينة تستهدف دعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات القضائية للارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مدينة العدالة ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي والنفسي والمعنوي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأكيد على مدى حرص الدولة المصرية في توفير جميع سبل الراحة والرفاهية بما يتوافق ومتطلبات العصر الحالي من التكنولوجيا والعالم الافتراضي.

ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري

وأضاف النائب نادر الخبيري أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، والتي يأتي على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.