الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

بـ 33 مليون جنيه.. 4 محلات تُسجل أعلى أسعار بيع للمتر فى العاصمة الإدارية

رئيس جهاز العاصمة
رئيس جهاز العاصمة الادارية

ترأس المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة المزاد العلني لبيع 4 محلات تجارية تتراوح مساحتها بين 33 و 95 متر مربع، متنوعة النشاط.

حضر الاجتماع نواب ومعاونو رئيس جهاز ممثلي هيئة القضاء وممثلو وزارة المالية وآخر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأفاد المهندس شريف الشربيني، أن جلسة المزاد طرح خلالها، 4 محلات تجاري بموقع السوق التجارية بالمجاورة الثامنة D8 وآخر بالحي السكني الثالث R3، لافتا إلى أن أنشطة المحلات التجارية شملت "مطعم مشويات- سوبر ماركت - دراي كلين- وكافيه أولية".

الشربيني: المحلات سجلت أعلي سعر بيع بالعاصمة الإدارية  

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة، أن إجمالي بيع 4 محلات تجارية بالمزاد العلني، قدرت بقيمة 33،120،500 مليون جنيه.

كما كشف المهندس شريف الشربني، بأنه سعيًا من جانبه ومع طاقم العمل المتواجد بجهاز المدينه من نواب رئيس الجهاز والمعاونون والزملاء بالجهاز بأنهم على أتم الاستعداد لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمدينه سعيًا من جهاز المدينة على توفير خدمات مختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات اللازمة من محلات وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت ودراي كلين، وهذا المزاد يؤكد أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة في تقدم دائم.

العاصمة الإدارية الجديدة اعلى سعر

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