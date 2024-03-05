الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس اجتماع جانتس ونائبة الرئيس الأمريكى وتحدٍ جديد لنتنياهو.. ماذا يحدث؟

كامالا هاريس
كامالا هاريس

التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس الإثنين، بأحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، وهو بيني جانتس الذي جاء إلى واشنطن في تحدٍ لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما تكثف إدارة بايدن جهودها لدفع المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة التي مزقتها الحرب، ليكشف هذا الاجتماع عن غضب الحكومة الأمريكية من نتنياهو وحكومته المتطرفة.

جانتس يتحدى نتنياهو بلقاء المسئولين الأمريكيين

وقال مسئولون في البيت الأبيض إن بيني جانتس، المنافس السياسي الوسطي لنتنياهو، طلب الاجتماع، وأن الإدارة الديمقراطية تعتقد أنه من المهم أن تجلس هاريس مع المسئول الإسرائيلي البارز على الرغم من اعتراضات نتنياهو.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس وغيرهما من كبار المسئولين في الإدارة أصبحوا صريحين بشكل متزايد بشأن عدم رضاهم عن ارتفاع عدد القتلى في غزة ومعاناة الفلسطينيين الأبرياء مع اقتراب الحرب من مرور خمسة أشهر.

وقالت هاريس، في حوار مع الصحفيين قبل وقت قصير من لقائها مع جانتس: "أنا والرئيس متفقان ومتسقان منذ البداية، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين، مدنيون أبرياء، نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من المساعدات، ونحن بحاجة إلى إخراج المحتجزين".

وقال البيت الأبيض، في بيان عقب الاجتماع، إن هاريس وجانتس ناقشا الحاجة الملحة لإتمام صفقة المحتجزين لإطلاق سراح أكثر من 100 شخص يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة، كما كررت دعم الإدارة لوقف إطلاق النار المؤقت والممتد الذي من شأنه أن يسهل إطلاق سراح المحتجزين ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه على الرغم من أن جانتس يحمل العديد من وجهات النظر المتشددة نفسها مثل نتنياهو، إلا أنه يُنظر إليه على أنه أكثر انفتاحًا على التسوية بشأن القضايا الحاسمة، بما في ذلك زيادة إيصال المساعدات الإنسانية.

txt

هاريس تحث إسرائيل على وضع خطة إنسانية قبل أى تحرك فى رفح

وتابعت أن الاجتماع يأتي بعد أن نفذت الولايات المتحدة يوم السبت، أول ما يتوقع أن يكون إسقاطًا جويًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية على غزة.

وتعكس هذه اللحظة الديناميكيات المحرجة بشكل متزايد في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث اضطرت الولايات المتحدة إلى نقل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها عبر حليفتها الوثيقة، بينما تتطلع إلى تكثيف المساعدة للمدنيين اليائسين في غزة. ووقعت عملية الإنزال الجوي الأولى بعد أيام فقط من مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من قافلة نظمتها إسرائيل.

ووافق البيت الأبيض على الاجتماع مع جانتس على الرغم من أن مسئولًا من حزب الليكود القومي الذي يتزعمه نتنياهو قال إن جانتس لم يحصل على موافقة رئيس الوزراء على اجتماعاته في واشنطن. 

وأعطى نتنياهو لجانتس "حديثًا صعبًا" حول الزيارة، مما يسلط الضوء على اتساع الصدع داخل القيادة الإسرائيلية في زمن الحرب.

txt

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

جانتس غزة هاريس نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني جانتس

مواد متعلقة

آخر أخبار مفاوضات القاهرة.. مصر تقود أكبر جولة دبلوماسية لوقف حرب غزة

لتجنب الغضب العربى.. السلام سبيل نتنياهو الوحيد للخروج من مأزق غزة

محتجزة تكشف الوجه الحقيقى لحماس.. ما سر تعلق الإسرائيليين بمقاتلى الحركة؟

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

اعترافات مثيرة.. إسرائيل منعت المساعدات عن غزة وترتكب جرائم حرب

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

جحيم على الأرض.. تكساس تواجه أشرس الحرائق في تاريخها وتدمر واجهتها بالكامل

خلال 48 ساعة.. حماس تكشف مفاجآت جديدة للهدنة ورفض طلبات إسرائيل

الأكثر قراءة

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بيني جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا