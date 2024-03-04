مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

قال مسىول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن بيني جانتس، وزير الحرب الإسرائيلي والمنافس السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يمثل الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لواشنطن، وسط غضب واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه.

ويقوم جانتس بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى العاصمة الأمريكية، حيث سيلتقي بنائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأصر المسئول الإسرائيلي على أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه "خط مفتوح" مع الرئيس جو بايدن، وقال إن الاثنين تحدثا عشرات المرات منذ هجمات 7 أكتوبر، مما يعني أن تدخل جانتس غير ضروري.

وقال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إن إسرائيل "لن تجري مفاوضات بشأن الرهائن" في وسائل الإعلام.

الليكود يفقد شعبيته

منذ اندلاع الحرب، ارتفع حزب الوحدة الوطنية بزعامة جانتس في استطلاعات الرأي، في حين بدأ حزب الليكود بزعامة نتنياهو يفقد شعبيته. وكان حزب الوحدة الوطنية في المعارضة عندما قادت حماس هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكن جانتس وافق على الانضمام إلى الحكومة ويصبح عضوا في حكومة الحرب المشكلة حديثا في أعقاب الهجوم.