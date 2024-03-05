الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين للحصول على جميع احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن جميع المنافذ داخل المعرض شهدت ازدحامًا شديدًا من المواطنين، مما يعكس رضاءهم التام عن جودة وأسعار السلع المعروضة.

وأضاف "صالح" أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، مؤكدًا توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية. كما أشار إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار بعض السلع، مثل الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات للكيلو.

وأوضح أنه تم تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين، مؤكدًا أن المنتجات تتمتع بجودة عالية وتتوافق مع الأسعار والتخفيضات المعلنة.