الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الإسكندرية

حالة تعد على الأراضى
حالة تعد على الأراضى الزراعية

أعلنت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمحافظة الإسكندرية وذلك فى إطار الحملات التى تشنها الدولة لإزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

منع التعديات تمامًا والتصدى لها بمنتهى الحزم

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشددًا على منع التعديات تمامًا والتصدى لها بمنتهى الحزم، مع إزالة كل التعديات، وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات

ووجه القصير مسئولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله.

وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذًا لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كل التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الأراضي الزراعية بمحافظة الإسكندرية السيد القصير وزير الزراعة التوسع الافقي الأمن الغذائي

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